5 Aralık dolar fiyatları (Dolar ve euro ne kadar?)

5 Aralık dolar fiyatları (Dolar ve euro ne kadar?) Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.38 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.10 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, veri gündemini ve küresel piyasaları takip edecek