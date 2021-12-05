5 Aralık Dünya Toprak Günü: Çölleşiyoruz!

Dünya Toprak Günü, her yıl 5 Aralık’ta sağlıklı toprağın önemine dikkat çekmek ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini savunmak için bir araç olarak düzenleniyor.

TÜRKİYE ORTA RİSKLİ ÜLKE

Dünya genelinde her yıl 25 milyar ton verimli toprak erozyon sonucu yok oluyor. Dünyada 2.7 milyar insan çölleşme tehdidi altında. 2050’de bu sayının 4 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de kuraklık ve çölleşme konusunda durum hiç iç açıcı değil. Türkiye’nin yüzde 80’inde erozyon riski var. Ancak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri çölleşme konusunda büyük risk altında. Uluslararası alanda risk endeksi 2 üzerinden sınıflandırılıyor. Türkiye’nin çölleşme risk endeksi ise 1.4 ile orta düzeyde.

BİLİNÇSİZ İŞLEME VE SULAMA

Türkiye’de arazi kullanımı için yeni bir hedef konuldu. Rehabilitasyon programları ile her yıl en az bozulan miktar kadar arazinin ülkeye kazandırılması amaçlanıyor. Ancak buna rağmen yılda 168 milyon ton toprak kaybı yaşanıyor. Avrupa’nın kıtasal ölçekte toprak kaybı ise 300 milyon ton. Bu da Türkiye’nin her yıl tek başına neredeyse tüm Avrupa’da kaybedilen toprağın üçte ikisini kaybettiği anlamına geliyor. Bilinçsiz işleme, sulama ve gübreleme toprak kaybının başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

AĞIR MALİYET

Çölleşme ve kuraklık aynı zamanda; erozyon, toprak örtüsünün yok olması, tarımsal ürün çeşitlerinde düşüş, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi sonuçları da doğuruyor. Türkiye’de tarım arazilerindeki erozyonun ülkeye maliyeti ise 6.7 milyar dolara olarak hesaplanıyor.