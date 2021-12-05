Türkiye 5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında son durum...

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında son durum...

Türkiye

5 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında son durum...

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 5 Aralık 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

05 Aralık 2021, Pazar 18:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı, ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2’nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3’üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'TEDBİRDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

İlgili Haberler
Vaka sayıları yükseldi, 3 ilimiz kızardı!


ANKARA, (DHA)

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Müzik listelerimiz ve değişen sosyoloji
Hakan Çelik
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara'da panik! Patlayan doğal gaz borusu alev aldı