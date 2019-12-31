Mustafa Denizli 5 ay sonra çocuklarına kavuştu
Temmuz ayından beri Tahran'da olan Mustafa Denizli sezon tatilinde İstanbul'a geldi. Halil Kalmuk/ POSTA
Mustafa Denizli, İran’ın ‘Traktör’ takımını çalıştırıyor. Temmuzdan beri Tahran’da. Kızları Selin Denizli ile Lal Denizli, İran’daki olaylar nedeniyle bir türlü babalarını görmeye gidememişti.
Eski eşi Jülyet Aruh da yanındaydı
Sonunda Mustafa Denizli sezon tatili için İstanbul’a döndü. Çocuklarıyla hasret giderdi. Dün de yüzme dersi alan torunu Mustafa Cem’i izledi. Eski eşi Jülyet Aruh da yanındaydı.
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