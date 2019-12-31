Mustafa Denizli 5 ay sonra çocuklarına kavuştu

Temmuz ayından beri Tahran'da olan Mustafa Denizli sezon tatilinde İstanbul'a geldi. Halil Kalmuk/ POSTA

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Mustafa Denizli 5 ay sonra çocuklarına kavuştu

Mustafa Denizli, İran’ın ‘Traktör’ takımını çalıştırıyor. Temmuzdan beri Tahran’da. Kızları Selin Denizli ile Lal Denizli, İran’daki olaylar nedeniyle bir türlü babalarını görmeye gidememişti.

Eski eşi Jülyet Aruh da yanındaydı

Sonunda Mustafa Denizli sezon tatili için İstanbul’a döndü. Çocuklarıyla hasret giderdi. Dün de yüzme dersi alan torunu Mustafa Cem’i izledi. Eski eşi Jülyet Aruh da yanındaydı.


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