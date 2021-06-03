5 ayda 315 bin araç satıldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs ayındaki kapanma önlemlerine rağmen yüzde 69.8 artarak 54 bin 734 adede çıktı.
03 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Geçen yıl devrede olan salgın hastalık önlemlerinin yarattığı düşük baz etkisi satışlardaki keskin artışa katkı sağladı. Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; ilk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışı geçen yıla göre yüzde 72 artışla 314 bin 882 oldu.
Mayısta en çok satan markalar Fiat, VW ve Renault oldu.