5 ayda 315 bin araç satıldı

Geçen yıl devrede olan salgın hastalık önlemlerinin yarattığı düşük baz etkisi satışlardaki keskin artışa katkı sağladı. Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; ilk 5 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışı geçen yıla göre yüzde 72 artışla 314 bin 882 oldu.

Mayısta en çok satan markalar Fiat, VW ve Renault oldu.