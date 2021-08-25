5 aylık bebeğini rehin alıp, evi ateşe verdi
İstanbul Maltepe'de eşi ile tartışan Baki Ü. 5 aylık bebeğini rehin alıp evi ateşe verdi.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 14:08 Son Güncelleme:
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Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi.
Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.
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