Ekonomi 5 aylık enflasyon ne kadar? İşte Mayıs ayı enflasyon rakamları…

5 aylık enflasyon ne kadar? İşte Mayıs ayı enflasyon rakamları…

Ekonomi

5 aylık enflasyon ne kadar? İşte Mayıs ayı enflasyon rakamları…

5 aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Memur ve emekli maaşları ile kira zam oranlarına da etki edecek mayıs ayı enflasyonu ekonomi gündeminin zirvesine oturdu. Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi. İşte Mayıs ayı enflasyon rakamları…

03 Haziran 2021, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
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Her kesimden milyonlarca vatandaşın beklediği 5 aylık enflasyon rakamlarında bir önceki yıla göre en yüksek artışı gösteren gruplar, ulaşım, ev eşyası ve sağlık oldu. Diğer yandan alkollü içecekler ve tütün grubu mayıs ayı enflasyon rakamlarında en düşük artışa sahip grup içinde yer aldı…

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

 

 

 

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