5 aylık hamile Selin, koronavirüsten hayatını kaybetti
İzmit'te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör (32) hayatını kaybetti.
29 Mart 2021, Pazartesi 23:09 Son Güncelleme:
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İzmit'te 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör'e bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör'ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.
İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
İZMİT (Kocaeli) (DHA)