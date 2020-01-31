5 bebeği zehirlemeye çalışan hemşire gözaltına alındı

Almanya'da ülkenin güneyinde Ulm Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında bazılarının prematüre olduğu 5 bebeği morfinle zehirlemeye teşebbüs eden bir hemşire gözaltına alındı. Olay, bebeklerin gizemli bir şekilde hastalanması ve solunum problemleri yaşamasıyla anlaşıldı. İlacın kalıcı bir etki bırakmadığı bebekler, doktorların derhal harekete geçmesiyle kurtarıldı. Olaya ilişkin soruşturma açılmasının ardından bebeklerin idrarında morfine rastlandı. Şüpheli hemşirenin kilitli dolabında ise içinde morfin ve süt bulunan şırınga bulundu. İsmi henüz açıklanmayan hemşirenin sadece 'genç' olduğu biliniyor. Hastane tarafından yapılan açıklamada, bebekler ve ebeveynlerinden özür dilendi.

Almanya'da ilk değil

Çok güçlü bir ağrı kesici olan morfin, hastanelerin doğum servislernde sık sık kullanıyor ancak bebeklerde bile bağımlılık yaratma riski bulunuyor. Soruşturma ekibi, şu anda psikolojik değerlendirme sürecinde olan kadının önceden planlayarak hareket ettiğine inanıyor. Genç hemşire, suçlamaların tamamını reddediyor. Almanya'da 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştığı hastanede 85 hastayı aşırı dozda ilaçla öldüren Niels Högel isimli bir hemşireye, haziran ayında ömür boyu hapis cezası verilmişti. Högel'in "Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük seri katili" olduğuna inanılıyor.

85 kişiyi zehirleyerek öldüren hemşire Niels Högel



