5 bin 700 yıllık sakızdan taş devri kadını çıktı

İskandinav ülkesi Danimarka’nın Baltık Denizi’ndeki Lolland adasında taş devrinden kalma ‘Syltholm’ adlı arkeolojik kazı alanı yer alıyor. Burada 5 bin 700 yıllık zift bulunmuştu. Huş ağacının kabuklarının ısıtılmasıyla oluşturulan zift o dönemde tahta ve taş parçalarını birbirlerine yapıştırarak eşya üretmekte kullanılıyordu. Ayrıca bu zift diş eti sorunlarını ya da diş ağrısını gidermek için çiğneniyordu. Üzerindeki diş izleri, bu ziftin sakız olarak kullanıldığını gösteriyordu. Bunun üzerine sakızdaki DNA’yı inceleyen bilim insanları, çiğneyen kişinin bütün fiziksel özelliklerini belirledi.

Koyu tenli ve mavi gözlü

Böylece ilk kez kemik dışında bir nesneden antik insanların tüm DNA yapısı elde edildi. Buna göre; sakızı çiğneyen kişi bir kadındı. Günümüzdeki İskandinavlardan farklı olarak koyu tenliydi. ‘Lola’ adı verilen kadın muhtemelen buzulların çekilmesi sonrası Batı Avrupa’dan kuzeye giden yerleşimcilerin soyundan geliyordu. Kahverengi saçlı ve mavi gözlüydü.

Sakızdaki diğer DNA’lar, kadının son olarak ördek ve fındıkla beslendiğini gösteriyordu. Ayrıca ağzında insan sağlığı için gerekli bakterilerin yanı sıra zatürre mikrobu da bulundu. Lola’nın laktoz intoleransı (süt ürünlerini sindirememe sorunu) ve diş eti problemi de vardı.

POSTA