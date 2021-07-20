Ekonomi 5 bin lira maaşlı işe başvuran yok! 'Ne arayan var ne de soran'

5 bin lira maaşlı işe başvuran yok! 'Ne arayan var ne de soran'

Ekonomi

5 bin lira maaşlı işe başvuran yok! 'Ne arayan var ne de soran'

Toplu ulaşım sektöründe istihdam edilmek üzere 5 bin TL maaşla 50 şoför aradıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran” dedi.

20 Temmuz 2021, Salı 11:26 Son Güncelleme:
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Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi.

Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız” diye konuştu.

ULAŞIMA YENİ İSTİHDAM

Temmuz ayından itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte gece 12.00’ye kadar toplu ulaşım seferlerinin sürdüğünü, bu nedenle şoför kadrosunu genişletmek istediklerini söyleyen Arslan, “Bu sayede hem Antalyalılara hem de şehre tatile gelenlere daha iyi hizmet vermeyi ve istihdama katkı koymayı istiyorduk. Her şeye rağmen çabamız devam ediyor” dedi.

VARDİYALAR ARTTI

Yoğun dönemi atlatabilmeleri için daha fazla personel çalıştırmak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, “Kapanma koşullarında otobüslerde birer şoför çalışırken şimdi 2 vardiyada 2 şoför çalışıyor. O nedenle mevcut kapasitemize ek olarak 50 şoför istihdam etmemiz gerekiyor. O yüzden sadece ilan değil, eşe dosta haber de verdik. Belki bu sayede çalışacak kişi bulabiliriz” diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDA ARIYORUZ

Arslan, şöyle devam etti: “Pandemi koşulları mı yoksa turizm sezonuyla birlikte artan şoför ihtiyacımı bu sürecin yaşanmasına neden oldu bilmiyoruz. Tabii biz personel sayımızı artırmak zorundayız o yüzden şehir dışında da arayışlarımızı sürdüreceğiz.”

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