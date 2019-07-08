5 bin liralık aracını 30 bin liraya modifiye etti

Denizli’de bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen ’Denizli Auto Show Tuning’ etkinliğine, motor, donanım ve dizayn anlamında modifiye edilmiş 500 araç getirildi.

Modifiye tutkunlarının akın ettiği etkinlikte, çevre illerden gelen katılımcılar, otomobillerini tanıttı.

Otomobil tutkunlarını buluşturan etkinlikte, modifiye edilmiş araçlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

TAMAMEN YENİLENDİ

Araç sahipleri, otomobillerindeki değişiklikler hakkında ziyaretçilere bilgi aktardı. Etkinliğe modifiye ettirdiği 1976 model Murat 124 marka otomobiliyle katılan Okan Mustafa Tekeli ilgi odağı oldu.

Etkinliğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirten Tekeli, "1976 model otomobilimi kırmızı renge boyadım. Motorunu güçlendirip iç aksamlarını tamamen yeniledim. Hurda bir aracın da on ve üst kısımlarını kesip, içini ahşap döşeyerek otomobilimin arkasına römork yaptım.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

5 bin liralık otomobilime toplam 30 bin lira harcama yaptım" diye konuştu.

Etkinlikte, aracında bulunan müzik sistemiyle dikkat çeken Hasan Kopmaz, "Otomobilimde 300 bin lira değerinde ses sistemi bulunuyor. Özel hazırlanan ses sistemi aracın kaputundan 2 metre daha yükseğe çıkabiliyor. Etkinlikte aracım büyük ilgi gördü" diye konuştu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)