5 bin liralık ve 3 bin liralık hibe desteği! İşte başvuru şartları...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazartesi açıkladığı esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin karar, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan 1 milyon 384 binden fazla esnafa, toplamda karşılıksız 4 milyar 622 milyon lira destek sağlanacak. Hibe desteği, bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün yaptığı açıklamayla hibenin detayları hakkında bilgi verdi.

25 MAYIS’TA

RANAN ŞARTLAR NELER?

Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gelir Vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esnaf destekten yararlanmak için başvurusunu 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay içinde yapabilir.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına ödeme gerçekleştirilecek.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI LİSTE

5 BİN LİRALIK HİBEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Birinci grupta yer alan 235 bin esnafa 5 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler bir kereye mahsus olacak. Bu esnafın listesi şöyle:

Çay ocakları.

Kıraathane, kahvehane.

Kafeler (içecek ağırlıklı olan).

Çay bahçeleri.

Meyve suyu salonu.

Kantin işletmecileri.

Kırtasiyeler.

İnternet kafeler.

Personel ve okul servisi.

Yurt ve pansiyonlar.

Eğlence parkları ve lunaparklar.

Futbol, yüzme havuzu, tenis kortları gibi spor tesisi işletmeciliği.

Nikah salonu hizmetleri.

Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi.

Sinemalar.

Hamam, sauna faaliyetleri.

Seyyar içecek satanlar.

Sirkler.

Tez vb. yazım büroları.

Dans pisti işletmeleri.

Tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı yapanlar.

Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri (konaklama hariç).

Atış poligonları. n Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonlarında içecek sunumu (alkollü-alkolsüz).

Boğa güreşi, rodeo gibi eğlence hizmeti.

Paraşüt, dalgıçlık, spor ve eğlence hizmeti.

Dinlence (rekreasyon) parkı faaliyetleri.

Spor ve eğlence amaçlı balıkçılık, avcılık, dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajı hizmeti.

Plaj işletmeciliği.

Bilardo salonları.

Fayton, bisiklet vb. ile yolcu taşımacılığı.

Zayıflama ve masaj salonu, solaryum işletmeciliği.

Form tutma ve vücut geliştirme salonları.

Fotokopi gibi büro destek hizmetleri.

Bar, meyhane ve birahanede içecek sunumu faaliyeti (alkollü-alkolsüz).

Havaalanı servisleri ile taşımacılık.

Oyun makinelerinin işletilmesi.

3 BİN LİRALIK HİBEDEN KİMLER FAYDALANACAK?

İkinci grupta yer alan ve sayıları 1 milyon 150 bini aşan esnaf, 3 bin lira hibe alacak. Bunlar şöyle: