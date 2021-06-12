Bozcaada Caz Festivali’nin 20-21-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek 5. edisyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla düzenleniyor.

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Bozcaada Caz Festivali, zengin müzik içeriğiyle ve disiplinlerarası keşif programıyla cazın ustalarını ve genç müzisyenleri fiziksel olarak Bozcaada’da ve çevrimiçi platformunda buluşturuyor.

Sunduğu kültürel ve sanatsal deneyime ek olarak adayla kurduğu bağ ile ilk yılından beri büyük beğeni ile karşılanan Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 5. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Bozcaada’nın ilham veren doğasında 2017 yılından beri gerçekleştirilen festival, farklı jenerasyonlardan uluslararası müzisyenleri dinleyiciyle buluşturmanın yanı sıra, katılımcılarına çağdaş sanat ve gastronomi dahil olmak üzere farklı disiplinlerin yer aldığı kapsamlı bir etkinlik programı sunuyor. Festivale adını veren ve ev sahipliği yapan Bozcaada’nın doğasına zarar vermeden, kalıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamak amacıyla yola çıkan etkinlik, herkese nefes alabilecek bir alan sunuyor.

Anın içinde ve farkında ol

Katılımcılarını anın içinde ve farkında olmaya davet eden Bozcaada Caz Festivali, kişiyi konfor alanından çıkaran ve gündelik konulardan uzaklaştıran aktivitelerin getirdiği mutluluk ile zamanın hızla akması arasındaki ilişkiyi araştıran ototelik kavramından esinlenerek yola çıkıyor.

Amacı kendisinde olan anlamına gelen ototelik, yaşanılan deneyimin ve gerçekleştirilen eylemin kalitesini arttıran, bireyin konsantrasyonunun

yüksek, anın içinde ve farkında olduğu, zaman algısının değiştiği bir akış hali olarak tanımlanabilir. Öz farkındalığın dahi kaybolduğu ve geçici sürelerle yakalanan bu hakimiyet, doğaçlama anındaki müzisyenlerde de karşımıza çıkıyor.

Bu kavramdan yola çıkarak;

“Albert Einstein ve Miles Davis’in ne gibi benzerlikleri olabilir?,

İzafiyet teorisini geliştirmek ve ‘‘So What’’ parçasının solosunu çalmak arasındaki bir ilişki var mıdır?,

Mutlu hissettiğimiz anlara katkı yapan unsurlar nelerdir?,

Ototelik bir eylemde öz farkındalığın kaybolması hissi nasıl tanımlanabilir?”

ve benzeri soruları tartışmaya açan festival, sanatçısı, katılımcısı, çalışanı ve ada sakinleriyle birlikte herkesi akış halini keşfetmeye davet ediyor.

Erişilebilir, eşitlikçi ve çevre dostu bir festival modeli

Erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dönüşüm gibi kritik öneme sahip konuların altını çizen Bozcaada Caz Festivali, konularında uzman kişi ve kurumlarla çalışarak farkındalık yaratmaya devam ediyor. Eğlence sektöründe ileri dönüşüm (upcycle) bilincini uyandıran festival, fiziksel düzenlemelerden, festival ekibine verilen eğitimlere kadar festival ortamını erişilebilirliğe uygun hale getiriyor. Her konuda erişilebilirlik üzerine çalışan Bozcaada Caz Festivali, 2019 itibarıyla caz müziği destekleyen Europe Jazz Network’edahil olmuş ve daha fazla kişiyi bilgilendirmek ve bir iletişim ağı kurmak amacıyla da 2020 yılında Türkiye Caz Ağı’nın kurucu üyesi olmuştu.