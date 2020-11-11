5 buçuk aylık hamileyken antremanlara katıldı

Sydney Leroux Dwyer kendisi gibi futbolcu olan Dom Dawyer ile 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. 2016 yılında ise oğulları olan Cassius Cruz Dwyer’ı dünyaya getirdi

“Bir gün o kupa eve gelecek”

Bir evlat sahibi olan çift ise yakında ailelerini büyüteceklerinin müjdeli haberini hayranlarıyla paylaştılar. Oldukça sempatik bir sporcu çift olan Dawyer ailesi, tatlı atışmalarını sosyal medya üzerinden de takipçileriyle paylaşmaktan hiç geri durmadılar. İngiltere doğumlu olan koca Dom Dawyer, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’nin 1-0 önde olup finale çıkacağınız düşündüğünde Twitter üzerinden “Bir gün o kupa eve gelecek” diye paylaşımda bulunmuştu 2015’te Dünya Şampiyona olan Sydney Leroux Dwyer ise kocasının iletisine cevap verirken “2015’te eve geldi zaten. Altın madalya dolapta duruyor” diye cevap vermişti

Bu keyifli atışmaya sosyal medyadan da oldukça esprili cevaplar gelmişti .Şimdilerde ise Sydney Leroux Dwyer 5,5 aylık hamile olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmamasıyla gündem oldu. Paylaşımına “5.5 aylık hamileyken sezon öncesi çalışmalarına başlayacağımı düşünmemiştim” yazdı

ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Orlando Pirates’ta top koşturan Sydney Leroux, yaptığı paylaşımdan sonra eleştirilere maruz kaldı. Bebeğinin canını tehlikeye attığını belirten takipçilerine cevap verdi Sadece temassız şeyler yaptığını, topla çalışırken sekmelere karşı kendisini koruduğunu, yüksek tempoda koşmadığı söyledi. “Doktorum, sağlığımla ilgili, bana sosyal medyada vücuduma ne yapıp yapamayacağımı söyleyenlerden daha çok bilgiye sahip” diye bir not iliştirdi



