5 çocuğu olacağını zannediyordu 17 çocuğu olunca dava açtı

'Oregon sınırları dışında en fazla beş çocuğun doğumunda kullanılması' üzerine bir anlaşma yaptığını söyleyen Cleary, 5.25 milyon dolar tazminat istedi. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’ne (OHSU) bağışladığı spermin ‘en fazla beş çocuk’ için kullanılması yönünde bir anlaşma yapan Dr. Bryce Cleary, merkezin bu anlaşmayı bozması üzerine 5.25 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı.

‘İnanılmayacak kadar sorumsuz’ davranmakla suç duyurusu

30 yıl önce bağış yapan Cleary, kliniği ‘inanılmayacak kadar sorumsuz’ davranmakla ve anlaşmayı çiğnemekle suçladı. Cleary’nin iddasına göre klinik ayrıca, spermlerin, çocuklarını Oregon dışında doğuracak annelere verilmesi konusundaki taahhüdünü de yerine getirmedi. Dava dosyasında, 17 çocuktan en az ikisinin, Cleary’nin kendi çocuklarıyla aynı okullara gittiği belirtildi. 53 yaşındaki Cleary’nin eşiyle birlikte üç oğlu, ayrıca evlat edindikleri bir de kızları var.

Bilmediği çocuğuyla basın toplantısı düzenledi

Corvallis kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Bryce Cleary, “Kısırlıkla mücadele eden insanlara yardım etmek istedim ve OHSU’nun sorumlu bir şekilde harekete edeceğine, sözlerine uyacağına inandım. Bu taahhütler olmasaydı asla bu işin bir parçası olmazdım. Ama bunların hepsinin yalan olduğunu öğrendim” dedi.

Basın toplantısında Cleary’nin yanında söz konusu 17 çocuktan biri olan Allysen Allee de vardı. Şimdi 25 yaşında olan Allee, “Şu anda üçüncü çocuğuma hamileyim. Çocuklarımın düzinelerce ama düzinelerce kuzeni olduğu düşüncesi endişe verici” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında yorum yapamayız

OHSU Sözcüsü ise, görevi kötüye kullanmaya yönelik her iddiaya ‘hak ettiği ciddiyetle’ yaklaştıklarını belirtti.

Sözcü, “Hasta mahremiyetine ve tıbbi bilgilerin gizliliğinin korunmasına dair politikamız gereğince, bu konu hakkında yorum yapamayız” dedi.

Öğrenciyken bağışladı tesadüfen öğrendi

Bryce Cleary, ilk sperm bağışının 1989 yılında OHSU’da öğrenciyken, okulun ricası üzerine yaptı. Mart 2018’de, iki genç kadının kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Cleary, bağışladığı spermlerin ‘sonuçlarından’ haberdar oldu.





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