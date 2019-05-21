5 çocuğunun katiliyle karşılaştı: 'Dayanamıyorum'

ABD'de yaşayan gözü yaşlı anne Amber Kyzer, geçtiğimiz pazartesi günü beş çocuğunun katili olan eski eşi Timothy Jones Jr'ın davasında tanık olarak dinlendi. Duruşma sırasında anne Amber Kyzer, Timothy Jones Jr ile boşanma süresince kendisine büyük destek veren en büyük çocuğu Merah Jones'a yazdığı bir mektubu okudu.

"Çocukların siz benim dünyamsınız ve anne ve babanız sizin gibi evlatlara sahip olduğu için şükrediyor." cümlelerini okuyan Amber Kyzer hıçkırıklara boğuldu ve "Tanrım, Tanrım. Bebeklerim, bebeklerim" diyerek sinir krizi geçirdi.

Acılı anne, savcu Suzanne Mayes'ın, "Neden duruşmaya ilk defa katılıyorsunuz?" sorusuna, "Buna dayanamıyorum" yanıtını verdi.

Bu sırada 5 çocuğunun katili olan cani baba Timothy Jones Jr olan biteni hiçbir tepki vermeden ayakta ve eski eşine bakarak izledi.

Timothy Jones Jr'ın avukatları, cani babanın cinayeti işlemiş olduğunu yalanlamasa da cinnet sebebiyle cinayetten suçlu bulunmaması için savunma yapıyor.

Mahkemenin önünde dört seçenek bulunuyor: Suçlu, psikolojik durum sebebiyle suç işleme, psikolojik olmayan sebeplerle suç işleme ya da suçsuz.

Davanın savcıları, Ağustos 2014'te Timothy Jones Jr'ın altı yaşındaki oğlu Nahtahn'ı evdeki prizi bozduğu için öldürdüğünü tespit etmişti.

Timothy Jones Jr ilk cinayetin ardından sekiz yaşındaki Merah ve yedi yaşındaki Elias'ı elleriyle, iki yaşındaki Gabriel'i ve bir yaşındaki oğlu Abigail'i kemerle boğarak öldürmüştü.

Beş çocuğu öldüren Timothy Jones Jr, çocukların cansız bedenlerini plastik poşetlere sarmış, SUV tipi bir araca yüklemiş ve dokuz günün ardından dağlık bir araziye bırakmıştı.

Çocuklarının cansız bedenlerini dağlık araziye bırakan cani baba Timothy Jones Jr, polis kontrol noktasında polislerin, araçtan gelen ağır kokuyu fark etmesi sonucu tutuklanmıştı.

Duruşmaya çocukların cansız bedenlerinin otopsisini gerçekleştiren pataloji uzmanı da katıldı ve uzmanın verdiği bilgiler doğrultusunda savunma avukatları, olayın yaşandığı dönemde Timothy Jones Jr'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını ispat etmeye çalışsa da Bölge Hakimi Eugene Griffith, savunmayı reddetti.

Timothy Jones Jr, oğlu Nahtahn'ı öldürmediğini, oğluna prizi tamir etmesini söylediğini ve birkaç saat sonra oğlunu ölü olarak bulduğunu belirtse de otopsi raporunda Nahtahn'ın şiddet sebebiyle öldüğü tespit edilmişti.

Timothy Jones Jr ile evlendiğinde, eski eşinin son derece iyi ve akıllı biri olduğunu söyleyen Amber Kyzer, Jones'un bir süre sonra muhafazakarlaştığını ve kadınların ikinci sınıf canlı olduğuna dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Bilgisayar mühendisi olan Jones'tan şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılma kararı alan Amber Kyzer, bu süreçte manevi yönden yıprandı.

28 Ağustos 2014'te oğlu ile konuşmak için Jones'u arayan Amber Kyzer, oğlunun ağladığını duydu ve Jones'a neler olup bittiğini sordu. Jones ise Amber Kyzer'a bağrarak telefonu yüzüne kapattı. Olaydan günler sonra çocuklar ölü olarak bulundu.