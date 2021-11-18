Türkiye 5 çocuk annesinden çok acı haber! Feci şekilde can verdi

5 çocuk annesinden çok acı haber! Feci şekilde can verdi

Türkiye

5 çocuk annesinden çok acı haber! Feci şekilde can verdi

Iğdır'da hastanede temizlik işçisi olarak görev yapan 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz (57) geri manevra yapan kargo aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 Kasım 2021, Perşembe 18:22 Son Güncelleme:
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Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastanede 14 yıldan beri temizlik işçisi olarak çalışan Aysel Akdeniz, bahçede çalışırken geri manevra yapan plakası ve öğrenilemeyen kargo aracının altında kaldı.

Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akdeniz'in yarından itibaren izin kullanmak için hastane yönetimine müracaat ettiği öğrenildi.

Özkan AYDIN/ IĞDIR(DHA)

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