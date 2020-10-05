Türkiye 5 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

5 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Türkiye

5 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ekim günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.

05 Ekim 2020, Pazartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 632 olurken, bin 603 yeni tanı konuldu. Bugün 57 kişi corona virüsten yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 320 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.


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