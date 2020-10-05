5 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 632 olurken, bin 603 yeni tanı konuldu. Bugün 57 kişi corona virüsten yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 320 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.







