Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarında son durum

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 5 Ekim 2018 Cuma güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 236,80 liradan alınan gram altın 237 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

763 liradan alınan yarım altın 773 liradan ve 381 liradan alınan çeyrek altın 386 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 581 liradan, 216 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220 liradan, bin 525 liradan alınan tam altın bin 545 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,41'lik yükselişle tamamladı.

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