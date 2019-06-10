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5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bakkal işleten Zeki B. (38), 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

10 Haziran 2019, Pazartesi 16:44 Son Güncelleme:
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5 erkek çocuğa cinsel istismar şüphelisi bakkal tutuklandı

Körfez Güney Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki B., iddiaya göre dükkana gelen mahalledeki küçük yaştaki erkek çocuklarına cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismara uğrayan çocuklar kendi aralarında konuşurken, konuşmalarını duyan bir kişi durumu ailelerine aktardı.

Cinsel istismara uğrayan çocukların aileleri Zeki B.'yi darp etti. Polis, Zeki B.'yi gözaltına aldı. Zeki B. yaşı küçük 5 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Zeki B. cezaevine gönderildi. DHA

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