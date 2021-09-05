5 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 20 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
05 Eylül 2021, Pazar 18:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor.
Peki, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
4 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
BUNLARI DA OKUYUN