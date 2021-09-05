5 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor.

Peki, 5 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.