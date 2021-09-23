Türkiye '5 generalin istifa ettiği' iddiasına açıklama geldi

'5 generalin istifa ettiği' iddiasına açıklama geldi

Türkiye

'5 generalin istifa ettiği' iddiasına açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bazı basın yayın organlarında yer alan 5 generalin istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23 Eylül 2021, Perşembe 09:46 Son Güncelleme:
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MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bazı basın yayın organlarında emeklilik için talepte bulunan generaller hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır.

TSK’da görev yapan her bir personelin, bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkıdır. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir.

Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021’de tamamlanmıştır. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir.

Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK’nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK’nı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.


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