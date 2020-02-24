Türkiye 5 gün önce kaybolan genç kızlar WhatsApp'tan kaçma planı yapmış

5 gün önce kaybolan genç kızlar WhatsApp'tan kaçma planı yapmış

Türkiye

5 gün önce kaybolan genç kızlar WhatsApp'tan kaçma planı yapmış

Isparta’da 5 gün önce ortadan kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın WhatsApp grubundan kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı.

24 Şubat 2020, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

Kayıp kızların anneleri bu sabah ulusal televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.


Denizli'de tespit edildiler

 Diğer yandan 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.


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