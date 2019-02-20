5 gün sonra evine döndü, ailesi gözyaşlarına boğuldu

Bursa Osmangazi'de yaşayan Zakire-Süleyman K. çiftinin kızları Hümeyra, cumartesi günü Elif S. adlı kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, gezmek için dışarı çıktı. Elif gece eve dönerken Hümeyra ise ortadan kayboldu. Kızlarına ulaşamayan aile durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ve aile üyelerinin her yerde aradığı Hümeyra, dün gece evine döndü. Kızlarının eve döndüğünü gören aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

5 GÜN BOYUNCA ONUN YANINDA KALMIŞ

İddiaya göre Hümeyra, kayıp olduğu 5 gün boyunca 25 yaşındaki Ahmet D.'nin yanında kaldı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenilen genç kızın ailesine bir şey anlatmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Ahmet D. de gözaltına alındı.

Semih ŞAHİN/DHA