5 gündür haber yok! Neredesin Vuslat?

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (MUSKİ) çalışan Nihat Kocaoğlan, 3 Mayıs cuma günü kızı Vuslat Kocaoğlan’ı otomobiliyle eğitim gördüğü Turgutreis Anadolu Lisesi’ne bıraktı. Baba Kocaoğlan ve öğretmen anne Müge Kocaoğlan, gün içinde kızlarıyla telefonla görüştü. Ancak Vuslat, ders bitiminde eve dönmedi. Kızlarını aradıkları cep telefonunun kapalı olduğunu gören aile, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

UÇAKLA İSTANBUL'A GİTMİŞ

Polis, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün lisanslı boksörü olan aynı zamanda basketbol hakemliği yapan liseli Vuslat’ın uçakla İstanbul’a gittiğini belirledi. Polis her yerde genç kızı ararken baba Nihat Kocaoğlan, şunları söyledi:

"Vuslat’ın okulundaki arkadaşlarıyla görüştüm. Arkadaşları, kızımın Facebook’tan S.Ç. isimli bir kız ile tanıştığını, o kızın Vuslat’ı İstanbul’a davet ettiğini söyledi. Yapılan araştırmalar sonunda Vuslat’ın Milas- Bodrum Havalimanı’ndan uçakla İstanbul’a gittiği ortaya çıktı. Eşimle birlikte İstanbul’a gittik. Polis ekipleri tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, evladımızı havalimanında bir kızın karşıladığını gördük. Vuslat’ın şu anda İstanbul’da olduğu kesin. Yerini bilen lütfen bizi ya da polisi arasın."

'HİÇBİR SIKINTISI YOKTU'

Anne Müge Kocaoğlan da, "Yavrumuzun hiçbir sıkıntısı yoktu. Günlerdir perişan durumdayız. Kaybolduğu günden bu yana uyku uyumadık. Gören ve duyanların insanlık namına bizlere ulaşmasını istiyoruz. Aklımıza kötü şeyler getirmemeye çalışıyoruz. Yetkililerin bir an önce kızımı bulmasını istiyorum" dedi.