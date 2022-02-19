Magazin 5 gündür kayıp olan ünlü oyuncudan kötü haber

5 gündür kayıp olan ünlü oyuncudan kötü haber

Magazin

5 gündür kayıp olan ünlü oyuncudan kötü haber

ABD’de 5 gündür kayıp olan 43 yaşındaki ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Rol aldığı General Hospital, Chicago Justice, Empire adlı yapımlarla tanınan Lindsey Erin Pearlman'ın cansız bedeni bir aracın içinde bulundu.

19 Şubat 2022, Cumartesi 23:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

General Hospital, American Housewife gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Lindsey Erin Pearlman, 13 Şubat’tan bu yana kayıptı. Günlerdir aranan 43 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. Los Angeles polisi, sabah 08.30’da gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir kadının cansız bedenini bulduklarını bildirdi. Adli Tıp’ın yaptığı inceleme sonucunda bulunan cesedin, ünlü oyuncu Lindsey Pearlman’a ait olduğu anlaşıldı. Polis, oyuncunun kaybolmasını ve ölüm nedenini araştırıyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hayvan sevgisi
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Doktorlar bu TikTok trendine karşı uyarıyor
Yasemin Candemir
Mehmet Coşkundeniz
O sorular gerçekti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Genital estetik şakaya gelmez
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Bekleyelim görelim
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pompadour Markizi Jeanne Antoinette'nin dudakları
Funda Duru
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?