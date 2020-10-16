5 günlük tatil fırsatı ile boş yer kalmadı
28 Ekim'in yarım gün olması ve 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasının ardından bazı tatil bölgelerinde boş yer kalmadı.
16 Ekim 2020, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2020 yılının son tatili 29 Ekim yaklaştıkça vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı.
28 Ekim'in yarım gün, 29 Ekim'in de tam gün tatil olmasını fırsata çeviren vatandaşlar cuma, cumartesi ve pazar gününü de ekleyerek 5 gün tatil yapmak için planlara başladı.
Seneyi güzel bir tatille kapatma fırsatını kaçırmak istemeyenler, bazı tatil bölgelerinde yer bırakmadı.
Sektör yetkilileri, 5 gün tatil yapmak isteyenlerin çoğunlukta olduğunu ve birçok bölgede yer kalmadığını söyledi.