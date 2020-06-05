Türkiye 5 Haziran corona virüs tablosu: İyileşen hasta sayısında artış var

5 Haziran corona virüs tablosu: İyileşen hasta sayısında artış var

Türkiye

5 Haziran corona virüs tablosu: İyileşen hasta sayısında artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

05 Haziran 2020, Cuma 19:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte corona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 648 oldu. Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti.


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