Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte corona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 648 oldu. Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti.







