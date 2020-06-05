5 Haziran her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanmakta. Dünya Çevre Günü, kabul edildiği günden beri 100'den fazla ülkede yaygın olarak kutlanan küresel bir platform haline geldi. 2020 Dünya Çevre Günü teması biyolojik çeşitlilik olarak kabul edildi. Yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve gezegenimizi yaşanabilir kılan şeyler doğadan geliyor. İnsanların tüm yaşam desteği sadece çevresel faktörlere bağlı. Çevre olmadan bu gezegende yaşam hayal bile edilemez. Bu nedenle doğaya sahip çıkmak zorundayız.

İnsanoğlunun acil çevre gündemi: Biyolojik çeşitliliğin korunması

Doğal yaşam örgüsü insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olan yerkürede, 1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olma riski taşıyor. Doğal yaşam örgüsü insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya olan yerkürede, 1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olma riski taşırken, dünya bir yandan da, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile orman yangınları, çekirge istilaları ve salgın hastalıklarla sınanıyor.

Yaşamın devamını sağlamak için insanların doğanın bir parçası olduğunu, doğal varlıkları ve yaşam zincirini korumanın hayati önem taşıdığını vurgulamak amacıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bu yılki teması "biyolojik çeşitlilik" olarak belirlendi.

1 milyon tür risk altında

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede; temiz su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı, ve insanların kullanacağı çeşitli maddelerin bulunması gerekir. Tüm Dünya'da bulunan yaşam formlarının çeşitliliği anlamına gelen biyolojik çeşitlilik, her geçen yılda azalmaya devam ediyor.

Biyolojik çeşitliliğin faydaları

İnsanlar, tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyeye, biyolojik çeşitlilik ve zenginlik sonucu ulaşmıştır. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin sağladığı faydalar insan hayatının devamı için gereklidir. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve sanayi alanlarında, temiz su ve hava sağlanmasında kullanılırlar. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlar. Biyolojik çeşitlilik, ekosistemleri dengede tutar, gezegeni yaşanabilir hale getirir, insanların sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri destekler.

İklim değişikliğine karşı bireyler neler yapabilir?

Bilgisayar, şarj aleti, ısıtıcılar, fırın ve diğer tüm elektronik cihazlarınızı eğer kullanmıyorsunuz fişten çıkarın. Yeni cihaz satın alırken de Energy Star etiketine bakın. Enerji tasarruflu sağlayan ampuller kullanın.

Mümkün olduğunca organik beslenin. Mümkün olduğunca organik ve yerel satın alın. Yiyecekleri çöpe atmayın.

Bisiklete binmeyi alışkanlık haline getirin. Araç kullanımını elinizden geldiği kadar minimumda tutun.

Daha az sıcak su kullanın. Sıcak suyun 45-50 derecenin üzerinde ısıtılmasının gereksiz enerji tüketimine yol açacağını unutmayın. Yemek pişirirken, su kaynatırken, tencerenizin kapağını kapalı tutun. Bu sayede ciddi miktarda gaz tasarrufu sağlayabilirsiniz. Düdüklü tencere kullandığınızda ise yapacağınız tasarruf %70'i bulur.

Küçük ambalaj gerektiren ürünlerde (sıvı sabun, kolonya vb.), doldurulabilir olanları tercih edin. Bu sayede hem ev ekonominize katkı sağlarsınız, hem de atık miktarınızı azaltırsınız.

Klimanızı bakımlı ve filtresini temiz tutun. Temiz tutulan klima filtresi yılda 160 kg kadar karbondioksit üretimine engel olabilir.

Çevreye büyük zarar veren 10 atık

Strafor

Telefon kartı

Cam

Plastik

Bitkisel ve hayvansal yağ atıkları

Kağıt atıklar

Sigara izmariti

Sakız

Bebek bezleri

İnşaat atıkları

Hangi atık doğada ne kadar kalıyor?

Strafor: 5 bin yıl - 2 milyon yıl

Cam şişe: 4 bin yıl

Plastik: 1000 yıl

Poliüretan (Sentetik fiberler, yapıştırıcılar, halıların alt kısmı ve sert plastik contalar) 1000 yıl

Telefon Kartı: 1000 yıl

Kaset: 100 yıl - 1000 yıl

Su Boruları: 1000 yıl

Balık Oltası: 600 yıl

Bebek Bezi: 550 yıl

Plastik Tabak: 500 yıl

Pet Şişe: 400 yıl

Deterjan: 400 yıl

Pil: 300 yıl

Alüminyum: 100 yıl

Çakmak: 100 yıl

Tahta parçaları: 15 yıl

Teneke kutu: 10 yıl

Sakız: 5 yıl - 25 yıl

Boyalı Tahta: 13 yıl



