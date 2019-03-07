5 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için çığ uyarısında bulunuldu

07 Mart 2019, Perşembe 23:21
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5 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren pazartesi gecesine kadar 5 ilde çığ tehlikesi bulunuyor.

İŞTE O İLLER

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da eğimi fazla ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi var.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.


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