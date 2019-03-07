5 il için çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için çığ uyarısında bulunuldu
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren pazartesi gecesine kadar 5 ilde çığ tehlikesi bulunuyor.
İŞTE O İLLER
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da eğimi fazla ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi var.
DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN
Oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.