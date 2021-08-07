Türkiye 5 ilde 13 orman yangını devam ediyor

5 ilde 13 orman yangını devam ediyor

Türkiye

5 ilde 13 orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü, son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 01:14 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde 8, Aydın’ın Karacasu ve Bozdağan ilçelerinde 2, Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 1, Karabük merkezde 1, Burdur’un Gölhisar ilçesinde 1 yangın devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

DHA

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