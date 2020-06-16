Türkiye 5 ilin emniyet müdürü değişti

5 ilin emniyet müdürü değişti

Türkiye

5 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.

16 Haziran 2020, Salı 02:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapıldı.

AA


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