Ekonomi 5 Kasım çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç TL? 5 Kasım 2021 güncel altın fiyatları
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5 Kasım çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç TL? 5 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Ekonomi

5 Kasım çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı bugün kaç TL? 5 Kasım 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 5 Kasım Cuma sabahında sert bir yükselişle başladı ve son bir haftadır devam eden yatay seyrini geride bıraktı. Gram altın bugün yüzde 0,31, çeyrek altın ise yüzde 0,66 oranında değer kazanırken, 22 ayar bileziğin gramında bu oran yüzde 0,40’ta kaldı...

05 Kasım 2021, Cuma 09:11 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 5 Kasım Cuma sabahında yaşanan hızlı yükselişin ardından çeyrek altın 900 TL’yi geçerken, gram altın da yeniden 560 TL seviyelerine ulaştı. İşte, 5 Kasım 2021 güncel altın fiyatları…

5 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 560,20 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 560,32 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 891,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 911,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.783,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.844,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.585,02 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.655,39 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.717,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.770,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 504,13 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 523,62 TL

 

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