  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

05 Mart 2019, Salı 23:30
A A
5 katlı binanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Kaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kaya Sokak üzerindeki binanın çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.

MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bina boşaltılarak itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile çatıdaki yangına müdahale ederek söndürdü. 

Maddi hasara neden olan yangında bina sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı.

Ekiplerin soğutma çalışması sonrası tamamen söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 

Kocaeli (İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.