Türkiye 5 katlı otelde yangın paniği! Müşteriler tahliye edildi

5 katlı otelde yangın paniği! Müşteriler tahliye edildi

Türkiye

5 katlı otelde yangın paniği! Müşteriler tahliye edildi

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, müşteriler tedbir amaçlı otelden tahliye edildi. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

09 Aralık 2021, Perşembe 02:12 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak’ta bulunan 5 katlı otelin çatısında çıktı. Otelin çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince az sayıdaki müşteri otelden tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın, diğer katlara ve yan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrardan otele dönerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR (İHA)

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