Türkiye 5. kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor

5. kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor

Türkiye

5. kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da, anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen 5'inci kattan düşen 36 yaşındaki Y.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

16 Ocak 2022, Pazar 17:36 Son Güncelleme:
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Antalya'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan Y.E. (36), annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı. Kalçası ve bacaklarında kırıklar olan Y.E.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olay dün saat 16.15'te, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki binanın 5'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E., dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada balkona gelen annesi H.E. ile anneannesi, Y.E.'yi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Y. E., alt katın balkon demirine çarparak düştü. 


Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Y.E.'yi hastaneye götürdü. Kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Y.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Y.E.'nin geçen yıl bipolar bozukluk teşhisiyle bir hafta psikolojik tedavi gördüğü, sürekli kullandığı ilaçlar olduğu belirtildi.

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