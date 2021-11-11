Türkiye 5 kazı kazan aldı, son bileti kazıdığında gözlerine inanamadı!

5 kazı kazan aldı, son bileti kazıdığında gözlerine inanamadı!

Türkiye

5 kazı kazan aldı, son bileti kazıdığında gözlerine inanamadı!

Antalya’da şans oyunları seyyar bayisi işletmeciliği yapan Behiye Ayduk'tan 5 tane kazı kazan alan talihli, sonuncuyu kazıdığında gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı.

11 Kasım 2021, Perşembe 15:45 Son Güncelleme:
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Antalya’da şans oyunları seyyar bayisi, kazı kazanın en büyük ikramiyesi olan 500 bin lirayı talihlisine kazandırdı. Büyük ikramiye haberinin ardından şans oyunları bayileri önünde yoğunluk oluştu.

Muratpaşa’da 10 yıldır şans oyunları seyyar bayi işletmeciliği yapan Behiye Ayduk, dün akşam saatlerinde kendisinden sürekli kazı kazan bileti alan müşterisine 5 kazı kazan bileti sattı. Adının açıklanmasını istemeyen talihli, son bileti kazıdığında, 500 bin liralık büyük ödülü kazandığını gördü. Sevincini ilk olarak bayi Behiye Ayduk ile paylaşan talihli müşteri, parasını nereden alacağını sordu. Ayduk'un büyük ikramiyeyi yalnızca bankaların ödeyebildiğini söylemesi üzerine talihli, "Parayı alınca sana 10 bin lira vereceğim" diyerek ayrıldı.

Yaşadığı olayın şaşkınlığı ve sevinciyle yalnızca şanslı kazı kazan biletinin fotoğrafını çekebilen Ayduk ise kendisine verilen sözün yerine getirilmesini bekliyor. Talihli müşterisini tanıdığını ve sürekli kendisine kazı kazan bileti sattığını ifade eden Ayduk, “Kazandığını görünce o da çok sevindi. Sürekli gelir benden bilet alırdı. Sonunda büyük ikramiyeyi kazandı. Kendime çıkmış gibi sevindim. Çok mutlu oldum. İnşallah dönüş yapar da bana da destek olur" dedi.

BAYİLER ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Büyük ikramiyenin kazı kazanda çıktığı haberi kısa sürede kentte yayılınca vatandaşlar şansını denemek için şans oyunları bayileri önünde yoğunluk oluşturdu. Kazı kazanda ikramiye kazanmak için uğraştığını belirten Muzaffer Doğan, "30 lira kazandım. Her gün oynamıyorum ama 500 bin liralık büyük ödül verildiğini duyunca geldim. Şansımı deniyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK İKRAMİYE YENİ BİLETLERDEN BİRİNE ÇIKTI"

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kazı kazan biletlerinin farklı çeşitlerinin olmasının ilgiyi artırdığını söyledi. İlgiden memnun olduklarını belirten Çobanoğlu, “En büyük ikramiye de bu yeni biletlerden birine çıktı. Duyulmasının hemen ardından bayilerimiz önünde hareketlilik oluştu. Antalya yine farkını gösterdi" dedi.


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