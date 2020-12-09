Türkiye 5 kez dünyayı dolaşan Ordulu Osman Gürsoy corona virüse yenildi

5 kez dünyayı dolaşan Ordulu Osman Gürsoy corona virüse yenildi

Türkiye

5 kez dünyayı dolaşan Ordulu Osman Gürsoy corona virüse yenildi

Dünyayı 5 kez dolaşan Ordulu motosikletçi Osman Gürsoy corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

09 Aralık 2020, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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ABD'nin Teksas Çölü'nü tek başına geçen, Ordulu motosikletçi Osman Gürsoy, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dünyayı 5 kez dolaşan Gürsoy, corona virüs tedbirleri kapsamında, özel ekiplerce toprağa verildi.

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1960'ların 'scooter'ı olan 'Vespa' şehir motosikleti ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan, ABD'nin Teksas Çölü'nü 1 günde geçen, Avrupa'yı dolaşan Ordulu Osman Gürsoy (85), bir süre önce rahatsızlanınca özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Gürsoy, tedaviye alındı. Osman Gürsoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Efsane motosikletçinin cenazesi, bugün ailesi tarafından hastane morgundan alındı ve özel ekipler eşliğinde Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi’ndeki evine getirildi. Daha sonra mahalledeki kabristanlığa götürülen Gürsoy’un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Defin sırasında corona virüs tedbirlerine uyuldu. 

"Motosikletiyle dünya turu yaptı"

Osman Gürsoy’un yeğeni Hayati Akyol, “Yıllarca İngiltere’de çalışmıştı. Motor meraklısıydı. Motosikletiyle dünya turu yaptı. 1-2 aydır hastaydı. Aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde yaşayan, motosikletlere aşık bir insandı. Uzun süredir rahatsızlıkları vardı. Bir anda oldu” dedi.

DHA


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