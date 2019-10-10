5 kez vurulan papağan mucize bir şekilde hayata tutundu

Avustralya’da bir bahçeye ‘kakadu’ papağanı düştü. İki farklı silahtan çıkan 5 saçma ile vurulmuştu. Ağır yaralı olmasına rağmen ölmeyen papağan hemen ameliyata alındı.

Durumu iyi olan papağana ülkede ‘Rambo’ lakabı takıldı. Büyük ilgi gören papağan uluslararası ajanslara bile haber oldu.

Talihsiz hayvanın tedavisini yapan veteriner hekim Lorenzo Crosta bir insan öylece duran masum bir hayvanı nasıl vurur, buna inanmak mümkün değil derken papağanın kurtulmasını da piyangodan büyük ikramiyeye konmuş gibi oldu şeklinde yorumladı...