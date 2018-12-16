5 kilo 700 gramlık mantar şaşırttı

Bodrum’un kırsal Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergun Taş (39) tarafından bulunan 5 kilo 700 gramlık mantar, görenleri şaşırttı. Taş, ilk kez bu büyüklükteki mantarla karşılaştığını söyledi

16 Aralık 2018, Pazar 18:57 Son Güncelleme:
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5 kilo 700 gramlık mantar şaşırttı

Kumköy Mahallesi Muhtarı Ergun Taş, dün sabah yağan yağmurun ardından ormanlık alana mantar toplamaya gitti.

Bir süre ağaçların arasında dolaşan Taş, dev bir kök mantarıyla karşılaştı. Mantarı söken Taş, evine götürdü.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR

İlk kez böyle büyük bir mantar bulduğunu söyleyen Muhtar Taş, "Görünce çok şaşırdım. Duyan komşularım da merak edip, görmek için evimize geliyor. Hatta dev mantarla fotoğraf bile çektirenler oluyor.

Mantar 5 kilo 700 gram ağırlığında. Mantarı, topladığımız diğer mantarlarla birlikte hafta içinde bir gün pişirip, komşularımızı da davet ederek, hep birlikte yiyeceğiz" dedi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla) (DHA)

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