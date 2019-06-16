5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

Tunceli'de içinde 5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu. Kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başaran şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan AFAD ekipleri yaptı

16 Haziran 2019, Pazar 22:17
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5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Ovacık ilçesine seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu.

Araçta bulunan 5 kişi kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Bu sırada 28 yaşındaki kayıp genci aramak için bölgede bulunan AFAD ekipleri, araçtan çıkan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. 

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahale sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 5 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

TUNCELİ (İHA)

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