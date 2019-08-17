5 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü!

Düğünden dönenlerin içerisinde bulunduğu İlyas Özgüç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı’a devrildi.

YÜZEREK KIYIYA ÇIKMAYI BAŞARDI

Otomobilde bulunan Arif Üstünbaş son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Otomobilde bulunan Hüseyin Özgüç ve oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş ise araçla birlikte sulara gömüldü.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arama faaliyetlerini yürüten dalgıçlar, aracın arka koltuğunda baba Hüseyin Özgüç’ün cansız bedenine ulaştı. Barajın dibinde çalışmalarını sürdüren dalgıç ekibi, İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş’ın cansız bedenlerini de buldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Olay yerinde bekleyen aileleri cansız bedenleri çıkarılınca sinir krizleri geçirdi.

Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yapılması kararlaştırıldı.