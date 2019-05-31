5 liralık küpeleri 700 liraya sattı

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

Orta yaşlardaki bir kişi, kuyumcuya elindeki küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Küpeyi yüzeysel inceleyen kuyumcu, piyasa değeri 5 lira olan sahte küpeye 700 lira ödedi.

GERÇEĞİ ATÖLYEDE ÖĞRENDİ

Küpenin eritilerek işlenmesi için atölyeye gönderen kuyumcu, küpe diye aldığı küpenin metal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kuyumcu jandarmaya bilgi verdi.

ÖZEL EKİP KURULDU

22 ayar patentli sahte küpeyi satan şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

İHA