5 liralık küpeleri 700 liraya sattı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde değeri 5 lira olan sahte küpeleri 700 liraya bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte küpeyi satma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.
Orta yaşlardaki bir kişi, kuyumcuya elindeki küpeyi bozdurmak istediğini söyledi. Küpeyi yüzeysel inceleyen kuyumcu, piyasa değeri 5 lira olan sahte küpeye 700 lira ödedi.
GERÇEĞİ ATÖLYEDE ÖĞRENDİ
Küpenin eritilerek işlenmesi için atölyeye gönderen kuyumcu, küpe diye aldığı küpenin metal olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kuyumcu jandarmaya bilgi verdi.
ÖZEL EKİP KURULDU
22 ayar patentli sahte küpeyi satan şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.
İHA