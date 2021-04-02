Türkiye 5 liraya kazı- kazan aldı, 200 bin lira kazandı

5 liraya kazı- kazan aldı, 200 bin lira kazandı

Türkiye

5 liraya kazı- kazan aldı, 200 bin lira kazandı

Çorum'da bir talihli 10 TL verip aldığı 2 kazı kazandan 200 bin TL'lik ödül kazandı.

02 Nisan 2021, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
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Çorum'da bir talihli, 10 TL vererek aldığı 2 kazı- kazan kartından birinden 200 bin TL'lik ödül kazandı. İkramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Rıfat Umur, “Heyecandan yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı” dedi.


Çorum'da ismi açıklanmayan kişi, Hürriyet Meydanı Saat kulesi bitişiğindeki bir bayide kazı-kazan şans oyunu oynadı. 10 TL karşılığında 2 tane kazı-kazan kartı alan talihli, 'Süper 7' olarak bilinen büyük ikramiyeyi kazandı. Bileti kazıdığında '7' rakamının karşısında 200 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olan talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde alacağı konusunda görüşen talihli, ödemenin yapılacağı bankaya yönlendirildi.

İkramiyenin çıktığı bayi işletmecisi Rıfat Umur, “30 yaşlarında bir gençti. Koşarak içeri girdi. ‘Tutturdum, tutturdum’ diye bağırdı. Baktık 200 bin TL kazanmış, sonra parayı nasıl alacağını yetkililerden öğrendik ve kendisine de izah ettik. Çok heyecanlıydı, yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı” dedi.



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