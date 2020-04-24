5 maddeyle dijital dönüşümün lideri bankalara dair bilmeniz gerekenler

Mobil ve internet bankacılığı kullanımı arttı

Tüketicilerin, fiziksel mekanlardan alışveriş yapma pratiklerinin özellikle izolasyon döneminde azaldığını söylemek yanlış olmaz. Tüketimin de devam ettiği düşünüldüğünde, alışverişlerin özellikle mobil ve internet bankacılığı kanalına yoğunlaştığını görebiliriz. 2020’nin ilk çeyreğinde internet üzerinden yapılan kartlı alışveriş sayısı ve miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık %25 arttı: İşlem adedi 194 milyona, işlem tutarı ise 50 milyon TL’ye ulaştı.

Temassız işlemler daha fazla kullanılmaya başlandı

Özellikle hijyen kaygısı dolayısıyla POS cihazlarına dokunmak veya karta başkasının dokunmasını tercih etmeyen tüketici sayısı artıyor. Artık her 2 kredi kartından birinin temassız işlem özelliği taşıdığını düşünürsek Şubat 2020’de yaklaşık 3 milyon temassız işlem yapıldığını duymak kimseyi şaşırtmaz. İş yerlerinin yarısından çoğunda bulunan temassız ödeme özelliği sayesinde, yüz yüze yapılan her 10 alışverişten yaklaşık 2’sinde temassız ödemeler tercih edildi. Elbette hijyen kadar hız da temassız ödemeyi yaygınlaştıran etkenlerden biri. Temassız işlemler, nakit ödemelere göre size ortalama 7 saniye kazandırıyor.

Güvenli ödeme sistemleri, online işlemlerin hacmini artırdı

Ödeme güvenliği konusunda Türkiye, bankacılık sektöründe dünya çapında en iyi hizmet veren ülkelerden biri. 2000’lerin başında başlayan bankacılıktaki dijital dönüşümde en çok dikkat edilen iki nokta müşterin yeni kanalları kullanırken memnun kalması ve yatıkları işlemleri güven içinde gerçekleştirmesi kriterleriydi. Ödemelerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi kadar, müşterilerin finansal bilgilerinin güvenle saklanması da online işlemlerin kademeli olarak artmasını sağlayan bir diğer faktör oldu.

Bankalar hizmetlerinizi avucunuzun içine sığdırdı

Son yıllarda yapılan birçok geliştirmeyle birlikte görüyoruz ki müşterilerin artık fiziksel olarak banka şubesine gitmeye neredeyse ihtiyacı kalmadı. Normal zamanda süregelen alışkanlıklar dolayısıyla bazı işlemler için hala banka şubesine gidilse de şimdilerde görülüyor ki bankaların dijital kanalları üzerinden de neredeyse bütün işlemler yapılabiliyor. Vergi ödemeden döviz alım satımına, hesap açmadan borsa işlemlerine kadar bütün işlem talepleriniz bilgisayarlar ve telefon ekranlarına sığdırılmış durumda.

Mobil uygulamayla bütün işlemler daha kolay, pratik ve güvenli halde

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden neredeyse tüm hizmetlerine ulaşmak mümkün. Gün içinde yapılan birçok işlem saniyeler içinde halledilirken bir diğer taraftan da başka bazı faydalar sağlıyor. Kart veya nakit taşımadan, uygulama üzerinden kolayca temassız ödeme yapabilmeden QR kodla ATM’den para çekmeye kadar pratik ve güvenli hizmetlerle tam da müşterilerinin ihtiyacı olanı, onlara sunuyor.

Türkiye’de bankacılıkta dijital dönüşüm denince akla ilk gelen Türk Ekonomi Bankası’nın, dijital bankacılık platformu olan CEPTETEB, “Yeni Nesil Dijital Banka” sloganıyla müşterilerine hızlı ve pratik bir dijital deneyim sunuyor. Dijital bankacılığın en yeni hali olan CEPTETEB’le bankacılık işlemlerinizi istediğiniz zaman istediğin yerden kolay ve hızlı bir şekilde halletmeniz mümkün.