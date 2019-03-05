5 Mart Salı altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Amerikan ve Çin ticaret savaşları, İngiltere'nin Brexit kararı sebebiyle altın Şubat ayında 10 ayın en yüksek zirvesini görmüştü. FED'in faiz arttırmama kararı, ABD ve Çin arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlemesi mart ayında altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Bu gelişmelerle haftanın ikinci gününde yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel piyasa ortamı nedeniyle FED'in faiz arttırmama kararı altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden olurken bireysel yatırımcının alımları, altında yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden oluyor. Peki, "Tam ve çeyrek altın kaç lira?", "Gram altın ne kadar?" İşte 5 Mart altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 221,83 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,02 liradan, bin 478 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 500 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 216 liradan, bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 458 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

715 liradan alınan Yarım Ziynet 733 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.







