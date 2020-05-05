5 Mayıs TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
05 Mayıs 2020, Salı 08:48 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Kanal D 20.00: Hekimoğlu
Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, Gülay’ın fenalaşmasıyla kendilerini hastanede bulurlar. Vaka, Hekimoğlu’nun ilgisini çeker. Bu sırada Kerem’in sırrı da açığa çıkmak üzeredir. İpek, Hekimoğlu için bir sürpriz hazırlar.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Oyun sonrası ada konseyi toplanacak ve adaya veda eden adayın kim olacağı açıklanacak.
NTV 15.20: NTV’ye Sorun
Mete Çubukçu’nun sunduğu ‘NTV’ye Sorun’a, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak konuk olacak. Programda, izleyiciler koronavirüs döneminde hamilelik, doğum ve yeni doğan bebeklerle ilgili merak ettiklerini soracaklar.
ATV 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu: ile İftar
21:00 Örümcek Adam
23:20 Centilmen
KANAL D 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Hekimoğlu
STAR TV 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10.15 Kiralık Aşk
12:45 Evde Hareket Zamanı
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
FOX TV 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Aşk Şarkısı
23:30 Çalgı Çengi İkimiz
23:00 Prangalı Yarim
TRT 1 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 Sağlıklı Mutfak
06:20 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi
23:05 Mesnevi'den Hikayeler
23:30 Kuşlarla Yolculuk
00:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
TV8 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
07:30 Sinema
12:15 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kanal 7 5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Hanımanne
11:05 Kezban Yenge
12:40 Adak
14.20 Yemin
16:00 Masum (yeni dizi)
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Hz. Yusuf
a2 5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla