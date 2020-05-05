Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Kanal D 20.00: Hekimoğlu

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, Gülay’ın fenalaşmasıyla kendilerini hastanede bulurlar. Vaka, Hekimoğlu’nun ilgisini çeker. Bu sırada Kerem’in sırrı da açığa çıkmak üzeredir. İpek, Hekimoğlu için bir sürpriz hazırlar.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bugünkü bölümünde ödül oyunu oynanacak. Oyun sonrası ada konseyi toplanacak ve adaya veda eden adayın kim olacağı açıklanacak.

NTV 15.20: NTV’ye Sorun

Mete Çubukçu’nun sunduğu ‘NTV’ye Sorun’a, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak konuk olacak. Programda, izleyiciler koronavirüs döneminde hamilelik, doğum ve yeni doğan bebeklerle ilgili merak ettiklerini soracaklar.





ATV 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu: ile İftar

21:00 Örümcek Adam

23:20 Centilmen





KANAL D 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Hekimoğlu





STAR TV 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10.15 Kiralık Aşk

12:45 Evde Hareket Zamanı

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler





FOX TV 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Aşk Şarkısı

23:30 Çalgı Çengi İkimiz

23:00 Prangalı Yarim





TRT 1 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 Sağlıklı Mutfak

06:20 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:40 Vefa Dediğin

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

23:05 Mesnevi'den Hikayeler

23:30 Kuşlarla Yolculuk

00:00 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre





TV8 5 Mayıs 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

07:30 Sinema

12:15 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show





Kanal 7 5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Hanımanne

11:05 Kezban Yenge

12:40 Adak

14.20 Yemin

16:00 Masum (yeni dizi)

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Hz. Yusuf





a2 5 Mayıs 2020 Salı yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











