5 milyar liralık 3 proje yolda

Şirket, son 1.5 ayda İstanbul Kartal ve Başakşehir ile Ankara Çayyolu ihalelerini tamamladı. İhalelerin büyüklüğü 5 milyar lirayı aştı.

3 İHALE TAMAMLANDI

Ekim ayında düzenlenen ilk ihale, Başakşehir 8’inci etap oldu. Markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği arsaya 14 firma talip. Yoğun rekabetin yaşandığı arsanın ihalesini Ebruli İnşaat, 1 milyar 850 milyon lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 38 yani 703 milyon lira arsa payı teklif ederek kazandı. İkinci ihale, Kartal Esentepe 2’nci etap oldu. 6 firmanın yarıştığı ihalede en yüksek teklifi 2.6 milyar lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 35 yani 910 milyon lira arsa payı ile Yıldızlar İnşaat verdi. Üçüncü ihale ise Ankara Çayyolu 2’nci etap ihalesi olarak gerçekleşti. 8 firmanın yarıştığı ihalede en yüksek teklifi 580 milyon lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 37.5 arsa payı karşılığında 217.5 milyon lira olmak üzere MR Grup verdi.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR SATIŞTA

Emlak Konut, 15 bin adetlik konut harekatı kapsamında 2 projesini de satışa çıkardı. İstanbul Küçükçekmece’de yer alan Bizim Mahalle projesinin birinci etabında üçüncü kısım satışa sunuldu. Projede 388 konut ve 13 ticari ünite bulunuyor. Başakşehir’de satışların 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1’inci etap projesinin devamı olarak sunulan 2’nci etabın da satışına başladı. Bu projede toplam 387 konut yer alıyor.

AVCILAR VE ÇEKMEKÖY İÇİN TALEP TOPLANIYOR

Ayrıca İstanbul Avcılar ve Çekmeköy projeleri için de ön talep toplanıyor. Çekmeköy’de başlayacak projede 4 bin bağımsız bölüm planlanıyor. Avcılar’ın Firüzköy semtinde Küçükçekmece Gölü’ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede ise farklı etaplar halinde toplamda 6 bine yakın konut üretilmesi öngörülüyor. İlk satışa çıkacak etaplarda 4 bin konut üretilecek. Bu iki projede geniş bahçe, balkon ve teras alanlarına sahip daireler hazırlanıyor.