Fenerbahçe’nin gelecek sezon için gerçekleştirmeyi planladığı en flaş transfer hamlelerinden biri olan Edin Visca’daki detaylar ortaya çıkıyor

Teknik direktör Ersun Yanal’ın mutlaka takımında görmek istediği Boşnak yıldız için yönetim düğmeye basıyor. Başakşehir’in Galatasaray’la oynayacağı maçın ardından resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in bu transferi bitirmeyi planladığı rakam 5 milyon Euro...

Başakşehir oyuncudan daha yüksek bir bonservis geliri elde etmek istese de hem Visca’nın gelecek sezon bitecek olan sözleşmesi hem de oyuncunun Avrupa’dan aldığı tekliflere rağmen Fenerbahçe’yi çok istemesi Kanarya’nın elini güçlendiriyor.

KRUNİC ETKİSİ VAR

Kariyerinde artık yeni bir adım atmak isteyen Visca, Fenerbahçe’nin yeniden yapılanmasında başrol almayı hedeflerken kulüplerin anlaşmasını da sabırsızlıkla bekliyor. Bu sezon 12 gol 14 asistlik performansıyla ligin yine en üretken isimlerinden biri olmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal’ın uzun süredir izlettiği Empoli’nin orta saha oyuncusu Krunic’le de milli takımdan yakın arkadaş olması nedeniyle teknik heyet tarafından çok isteniyor.

İRFAN DA RAKİP ÇOK

Fenerbahçe’nin Başakşehir’den kadrosuna katmayı planladığı bir diğer oyuncu İrfan Can Kahveci cephesinde de önemli gelişmeler var. Sarı- Lacivertliler, genç orta saha için devrede ancak oyuncuya Almanya’dan çok ciddi taliplerin olması bu transferi zora sokuyor. Özellikle Hoffenheim’ın İrfan’ı bitirmek için 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservisle çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor.